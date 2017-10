VIDEO: Muž zdolává šílené výšky budov jako Spiderman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž zdolává šílené výšky budov jako Spiderman

18:12

Sergej Devliašov lezl po skalách už od svých osmi let, účastnil se šampionátů a stal se dokonce členem národního výběru. V 15 letech se od svého kamaráda dozvěděl o parkouru. Spojila se tak jeho láska k horolezectví a k cestování. Do roku 2011 překonával běžné městské překážky. „V roce 2011 jsem se rozhodl zkusit buildering. Začal jsem lézt po budovách a mostech. Je těžké popsat, jaký je to pocit, když vylezu na střechu mrakodrapu,“ řekl Devliašov.