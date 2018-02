VIDEO: Desítky lidí tancovaly u Národního divadla v Praze. Protestovaly proti násilí na ženách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Desítky lidí tancovaly u Národního divadla v Praze. Protestovaly proti násilí na ženách

18:48

Na protest proti násilí na ženách se na svátek svatého Valentýna sešly před Národním divadlem v Praze desítky lidí a tancovaly. Akce je součástí celosvětové kampaně One Billion Rising neboli povstání miliardy, při které lidé vyjadřují obětem násilí solidaritu a poukazují na to, že nelze násilí na ženách přehlížet. Každoročně se k ní připojuje Česká ženská lobby, která Tanec proti násilí pořádá druhým rokem. Lobby sdružuje tři desítky organizací na pomoc rodinám, ženám či dětem. Podle ředitelky Hany Stelzerové chce tanečním happeningem upozornit na to, že násilí na ženách nemůže být považováno za okrajový problém jednotlivých žen a dívek, ale musí být systematicky řešeno a potíráno. Za zásadní považuje prevenci, informovanost a dostupnou péči pro oběti. Podle celoevropského průzkumu, jehož výsledky loni zveřejnila Agentura EU pro základní práva (FRA), v Česku zažilo násilí 32 procent žen. Se sexuálním násilím od partnera mělo zkušenost sedm procent Češek, od cizího člověka čtyři procenta. Partnerův psychický nátlak či týrání znalo 47 procent dotázaných. V Evropské unii zažila fyzické či sexuální násilí každá třetí žena, pět procent žen bylo obětí znásilnění. Podle autorů průzkumu jsou ale skutečné počty mnohem vyšší, většina žen se totiž na policii neobrátí a nevyhledá ani jinou pomoc. Stelzerová v této souvislosti loni uvedla, že "Česko jeví znaky velké tolerance k sexismu i násilí vůči ženám a také vůči dětem. Oběti nevědí, kam se mají obrátit o pomoc. Stále není dostatečná síť služeb, chybí osvěta". Podle ní je v ČR navíc rozšířený názor, že si ženy za útoky mohou samy, protože se chovaly nevhodně. K potírání násilí na ženách má přispět Istanbulská úmluva, která vznikla v roce 2011. Česko ji podepsalo předloni, zatím ji ale neratifikovalo. "Česká republika tuto úmluvu podepsala jako jedna z posledních zemí a stále ji neratifikovala. Doufáme, že nová vláda si to vezme jako jednu ze svých priorit a skrze naplňování úmluvy poskytneme ženám dostatečnou pomoc," dodala Stelzerová. Náměstkyně ministra pro lidská práva Martina Štěpánková loni na podzim řekla, že věří, že se proces ratifikace úmluvy podaří letos dokončit.