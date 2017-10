VIDEO: Poslední let Air Berlin vyšetřuje inspekce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

22:56

Německý kontrolní úřad pro letectví zkoumá pondělní let končící společnosti Air Berlin. Let AB7001 z Miami do Düsseldorfu byl jejím posledním transatlantickým letem a pilot si našel netradiční způsob, jak dát "sbohem" svým cestujícím i letecké společnosti, která je v insolvenci. Přiblížil se k dráze letiště, ale předtím než přistál, proletěl naposledy letištěm, a to velice nízko nad zemí. Pilot Airbusu A330, který měl na palubě 200 cestujících, se hájí tím, že měl k manévru povolení od řízení letového provozu. Pondělní incident je zkoumán už kvůli tomu, že se lišil od běžných letů.