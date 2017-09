VIDEO: Nejkrásnější Češky v plavkách pro léto 2018 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejkrásnější Češky v plavkách pro léto 2018

21:50

Sotva skončilo léto, už se módní návrháři začínají chlubit se svými modely plavek pro příští sezónu. Na mezinárodním veletrhu World of Beauty and Spa je předváděly ty nejpovolanější a hlavně nejkrásnější, finalistky České Miss a Miss Face. Pojďte se podívat, co se bude nosit u moře, na plážích a u bazénů v roce 2018.