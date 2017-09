VIDEO: Krásky představují nejnovější plesové šaty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krásky představují nejnovější plesové šaty

14:35

Blíží se nová plesová sezóna a řada žen a dívek určitě přemýšlí v jakém modelu se při této příležitosti ukáže. Poradit by mohla ukázka z přehlídky Fashion Islands z mezinárodním veletrhu World of Beauty and Spa. Předváděly je ty nejpovolanější a hlavně nejkrásnější, finalistky České Miss a Miss Face.