Přípravy na výstavní událost roku finišují

18:06

V Jízdárně Pražského hradu finišují přípravy na kulturní událost roku. V pátek 6. října se otevře jedna z nejmonumentálnějších výstav výtvarného umění posledních let - Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené. Jen pár dní před zahájením odborníci instalovali největší vystavovaný exponát, obraz Maxe Švabinského Chudý kraj ze sbírek Národní galerie. S dílem o rozměrech 180 x 250 cm a váze bezmála sto kilogramů, měli co dělat dva silní muži. Mistrovská díla českých impresionistů budou na Pražském hradě k vidění do 7. ledna.