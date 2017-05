VIDEO: Chce zadek jako Kim Kardashian. Utrácí miliony Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

10:59

Čtyřiadvacetiletá Jennifer Pamplona z Brazílie miluje plastické operace. Za posledních sedm let jich absolvovala přes dvacet a zaplatila v přepočtu miliony korin. Chce vypadat jako živá panenka a už teď je přesvědčená o své naprosté dokonalosti. Přesto se chce dál nechat vylepšovat. Slíbila to svému příteli, který před třemi lety zemřel na leukémii a sám sebe označoval za živého Kena. Plastické operace Jennifer prostě přináší pocity štěstí a spokojenosti, zašla dokonce tak daleko, že si nechala odstranit čtyři žebra. V současnoti se ale zabývá hlavně svým pozadím. Díky tukovým výplním by ho chtěla mít stejně velké, nebo i větší než známá Kim Kardashian. Lékaři jí to však rozmlouvají, vzhledem k výšce prý už dosáhla maxima.