Britney chce být opět sexy! Tvrdě na sobě maká

V devadesátých letech platila za princeznu pop music. Nikdo z nás však nemládne, a tak se s přibývajícím věkem Britney Spearsové, začaly objevovat nelichotivé komentáře týkající se její fyzické kondice. S váhou to u ní bylo jako na houpačce a na některých fotografiích byla k nerozeznání od rozverné školačky z video klipu Baby One More Time. Britney se rozhodla udělat těmto pomluvám přítrž, a tak na svém Instagramu uveřejnila sexy video, kde maká na svém tělíčku.