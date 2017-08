VIDEO: Tančící policista byl hvězdou festivalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tančící policista byl hvězdou festivalu

10:48

Britský policista Daniel Graham, který se tento rok objevil v soutěži Británie má talent a probojoval se až do semifinále, se nechal vyburcovat davem i DJem a pořádně to rozjel na karnevalu v Nothing Hillu. I když byl zrovna ve službě, lidé ho nemuseli k tanci dlouho přemlouvat.