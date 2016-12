VIDEO: Dvě stě pater nad řekou. Čína otevřela nejvyšší most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvě stě pater nad řekou. Čína otevřela nejvyšší most

12:39

Čína otevřela nejvyšší most na světě. Klene se 570 metrů nad údolím Pej-pchan-ťiang na jihozápadě země. To odpovídá výšce domu s 200 patry. Most je součást dálnice z městské prefektury Liou-pchan-šuej v provincii Kuej-čou do Süan-wej v sousední provincii Jün-nan. Cestu zkrátí z 5 hodin na méně než dvě.