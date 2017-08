VIDEO: Kamera zachytila ohnivý náraz kamionu do mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

9:22

Řidič přežil hrozivě vypadající náraz svého kamionu do mostního pilíře na dálnici v Kansasu. Neobešlo se to ale bez následků. Se zraněním ho odvezla záchranka do nemocnice. Okamžik nárazu zachytila dopravní kamera. Nehoda se stala na dálnici v americkém Kansasu. Svědci vypověděli, že byl řidič v kabině zpočátku uvězněn. Ven mu pomohlo několik dalších řidičů, kteří u havárie zastavili. Podle policie mohl být příčinou nehody zdravotní stav řidiče.