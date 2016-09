VIDEO: Reklama: Děti bych za tělo před porodem nevyměnil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Reklama: Děti bych za tělo před porodem nevyměnil

9:39

Australská značka spodního prádla si ke dni otců připravila originální reklamu. Parta přátel si v kruhu povídá o strastech, které s sebou narození dítěte přináší. Probírají svá těla po porodu a stěžují si, že to není to, co to bývalo.