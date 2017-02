VIDEO: Bizarní menu k Valentýnu nabízí srdcový párek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bizarní menu k Valentýnu nabízí srdcový párek

18:02, aktualizováno 19:02

Zapomněli jste na svátek všech zamilovaných a nevíte, co dělat? Potěšte svou partnerku nebo partnera originální večeří či snídaní z toho, co najdete v lednici. Kytice z jahod, srdce z párku i tulipán z mrkve. To vše lze vytvořit podle unikátního videa, které se stalo počátkem února hitem sociálních sítí. Svátek svatého Valentýna se ve světě slaví od 5. století našeho letopočtu a připomíná lásku a přátelství.