Auto vlétlo výlohou do prádelny a zranilo šest lidí

Auto vlétlo výlohou do prádelny a zranilo šest lidí

13:34

Nehoda se odehrála v New Yorku. Čtyřiasedmdesátiletý řidič bílého SUV si na parkovišti před obchodním centrem popletl brzdu s plynovým pedálem a v plné rychlosti zacouval přes výlohu místního laundromatu až do rohu velké místnosti. Cestou porážel vše, co mu stálo v cestě. Zranil šest lidí, z toho tři vážně. Majitel prádelny, pan Bon Koo, byl alespoň rád, že nehoda něměla pro jeho zákazníky ještě vážnější následky.